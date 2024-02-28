Съезд депутатов Приднестровья решил обратиться за помощью к России

Участники съезда депутатов Приднестровья планируют обратиться за помощью к России на фоне давления Молдавии.

Как сообщает ТАСС, в документе в адрес Совфеда и Госдумы содержится просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России». Кроме того, авторы апеллируют к положительному опыту сотрудничества с Россией на Днестре и статусу посредника в переговорах.

В проекте резолюции съезда также есть обращение к Генсеку ООН, СНГ, Европарламенту и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой не допустить эскалации в отношениях с Молдавией.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.