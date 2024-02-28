RT в Telegram
Подпишись

Съезд депутатов Приднестровья решил обратиться за помощью к России

Короткая ссылка
Участники съезда депутатов Приднестровья планируют обратиться за помощью к России на фоне давления Молдавии.
Съезд депутатов Приднестровья решил обратиться за помощью к России
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Batchelor

Как сообщает ТАСС, в документе в адрес Совфеда и Госдумы содержится просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России». Кроме того, авторы апеллируют к положительному опыту сотрудничества с Россией на Днестре и статусу посредника в переговорах.

В проекте резолюции съезда также есть обращение к Генсеку ООН, СНГ, Европарламенту и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой не допустить эскалации в отношениях с Молдавией.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить