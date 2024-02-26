Вручил награды отличившимся военнослужащим: Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения СВО. Ему доложили об обстановке и о порядке дальнейших действий военного соединения. Также Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим. Наряду с этим его заместитель Вадим Шамарин наградил особо отличившихся военнослужащих соединения связи Центрального военного округа.

Министерство обороны России сообщило, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Там Герасимов заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения, а также вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим.

Наряду с этим заместитель начальника Генштаба ВС РФ — начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин наградил особо отличившихся военнослужащих соединения связи Центрального военного округа.

Он вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова, Жукова, а также ведомственные награды Минобороны России.

Начальник Генерального штаба ВС РФ посетил КП 58-й армии ЮВО

«В Авдеевке всё очень быстро случилось»

Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона ВСУ младший сержант Дмитрий Дядчук, взятый в плен штурмовыми подразделениями ВС РФ при освобождении Авдеевки, рассказал, что ему пришлось больше недели прятаться в разрушенном доме, чтобы не быть убитым украинскими военными.

Дядчук был прикомандирован к 110-й бригаде территориальной обороны ВСУ. По его словам, ему и его сослуживцам не говорили, что они едут в Авдеевку.

«В Авдеевке всё очень быстро случилось. Заезжали ночью, толком не видел ничего, а уже днём слышал... страшно было... взрывы со всех сторон», — заявил он.

Боец ВСУ рассказал, что в первый же день штурма Авдеевки российскими войсками он потерял всех сослуживцев и решил отступить, после чего попал под огонь своих же подразделений.

«Пошёл штурм... Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал в дом и там сидел — ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, — и всё», — пояснил он.

Рассказ пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Дядчука

По его словам, он пробыл в разрушенном здании более семи с половиной дней, пока его не обнаружили российские военнослужащие.

«Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, наверное, мне и не надо это знать. Всё было нормально. Ко мне подошёл медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу. Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что всё будет хорошо», — рассказал Дядчук.

Ситуация на линии соприкосновения

Артиллерийские подразделения Южного военного округа нанесли удар реактивной системой залпового огня БМ-21 «Град» по позициям украинских войск возле населённого пункта Работино (Запорожская область).

«Отработали по пехоте в районе Работина. Наши подразделения сейчас наступают, мы помогаем своей пехоте. Сначала идёт наша артиллерийская подготовка, а потом идёт пехота и зачищает позиции», — заявил командир боевой машины Иван.

На Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, все цели были уничтожены.

На Артёмовском направлении был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нём личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. Отмечается, что костромские десантники атаковали оборонительные позиции противника, уничтожив большое количество личного состава.