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МО: группировка «Восток» FPV-дронами уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении

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Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожают замаскированные блиндажи ВС Украины на Южнодонецком направлении.

Об этом заявили в Минобороны России.

Как сообщает ведомство, на Южнодонецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники украинской армии на линии боевого соприкосновения.

На этом направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт, уточнили в министерстве.

Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС России уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении.

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