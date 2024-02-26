МО: группировка «Восток» FPV-дронами уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении
Об этом заявили в Минобороны России.
Как сообщает ведомство, на Южнодонецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники украинской армии на линии боевого соприкосновения.
На этом направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт, уточнили в министерстве.
Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС России уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении.