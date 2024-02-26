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МО: Су-34 уничтожил бомбами с УМПК скопление сил ВСУ на Купянском направлении

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС России уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, в ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанёс авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники украинской армии.

Ранее российские десантники взяли в плен двух военных 82-й отдельной штурмовой бригады украинской армии на Запорожском направлении.

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