Украинскому военному пришлось прятаться семь дней в Авдеевке из-за обстрелов ВСУ

Военнослужащий ВС Украины Дмитрий Дядчук, взятый в плен ВС России в ходе освобождения Авдеевки, заявил, что ему пришлось больше недели прятаться в разрушенном доме, чтобы не быть убитым военными ВСУ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Пошёл штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим», — рассказал он.

По словам Дядчука, он бежал по улице, надеясь где-то спрятаться или добежать к своим. Потом он услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом. При этом у военнослужащего не было никакой связи и он не знал пути отступления.

«Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и всё», — сказал он.

Дядчук рассказал, что он с сослуживцами не знал, что едет в Авдеевку, ему только сказали, что отправляют «в Донецкую область». В Авдеевку его подразделение прибыло за неделю до штурма Вооружёнными силами России.

24 февраля командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что после зачистки Авдеевки около 200 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии.