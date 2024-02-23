Аэродромная инфраструктура, арсеналы и базы горючего: в МО РФ заявили о 37 ударах по объектам ВПК Украины за неделю

В период с 17 по 23 февраля ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, а также военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего. Наряду с этим поражены пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников. За неделю освобождены населённые пункты Авдеевка и Победа.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что в период с 17 по 23 февраля ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, а также военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего.

Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений украинских вооружённых сил, формирований националистов и иностранных наёмников.

Удары наносились оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Как подчеркнули в ведомстве, все назначенные цели успешно поражены.

Обстановка на линии соприкосновения

По данным МО РФ, на Купянском направлении в течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Кроме того, в районах н. п. Чугуновка, Петропавловка, Кисловка (Харьковская область), Ямполовка, Торское (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) поражены боевики и техника 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны.

Сводка Минобороны РФ о ходе СВО в период с 17 по 23 февраля

По оценкам МО, противник потерял свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» на минувшей неделе освободили н. п. Победа, а также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка (ДНР).

Кроме того, в районах н. п. Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевую бронированную машину, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили город Авдеевку (ДНР) и продолжили продвижение в западном направлении.

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ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Орловка, Соловьёво, Семёновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка (ДНР). Наряду с этим отражены 39 контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Бердычи, Ласточкино и Первомайское (ДНР).

Как уточнили в МО РФ, за неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102, 108, 127, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное (ДНР), а также Червоное, Приютное и Луговское (Запорожская область). Четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ отражены в районах н. п. Новодонецкое и Шевченко (ДНР).

ВСУ потеряли здесь до 1195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

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На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль н. п. Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение боевикам и технике 28, 65, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое (Запорожская область), Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка (Херсонская область).

Кроме того, отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). ВСУ потеряли более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии.

Авиация и средства противовоздушной обороны в течение недели сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы HIMARS, а также 652 беспилотника.

Кроме того, ракетные войска в результате группового удара поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.