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В МО России заявили о 37 групповых ударах по объектам ВПК и войскам Украины

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Подразделения Вооружённых сил России в период с 17 по 23 февраля нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили о 37 групповых ударах по объектам ВПК и войскам Украины
  • РИА Новости

В опубликованной российским оборонным ведомством сводке указывается, что удары наносились в том числе по объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, арсеналам и базам горючего.

«Также поражались пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников», — отметили в министерстве, уточнив, что все цели были поражены.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска улучшили своё положение на ряде направлений в зоне проведения СВО.

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