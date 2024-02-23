В МО России заявили о 37 групповых ударах по объектам ВПК и войскам Украины
- РИА Новости
В опубликованной российским оборонным ведомством сводке указывается, что удары наносились в том числе по объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, арсеналам и базам горючего.
«Также поражались пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников», — отметили в министерстве, уточнив, что все цели были поражены.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска улучшили своё положение на ряде направлений в зоне проведения СВО.