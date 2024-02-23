В МО России заявили о 37 групповых ударах по объектам ВПК и войскам Украины

Подразделения Вооружённых сил России в период с 17 по 23 февраля нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.

В опубликованной российским оборонным ведомством сводке указывается, что удары наносились в том числе по объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, арсеналам и базам горючего.

«Также поражались пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников», — отметили в министерстве, уточнив, что все цели были поражены.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска улучшили своё положение на ряде направлений в зоне проведения СВО.