RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

Короткая ссылка
ВС Украины не могут вступать в бой с Вооружёнными силами России из-за нехватки боеприпасов, пишет The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием солдат ВСУ.
Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов
  • AP
  • © Libkos

По словам одного из украинских военных, нет смысла идти в бой, если у ВСУ нет достаточного количества боеприпасов.

«Если так будет продолжаться ещё несколько лет, то... у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны», — сказал он.

Бойцы ВСУ также пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы.

Другой солдат ВС Украины рассказал, что украинская армия теперь находится в таких условиях, когда нужно решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления.

По словам журналиста Штеффена Шварцкопфа, украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить