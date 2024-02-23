Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

ВС Украины не могут вступать в бой с Вооружёнными силами России из-за нехватки боеприпасов, пишет The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием солдат ВСУ.

По словам одного из украинских военных, нет смысла идти в бой, если у ВСУ нет достаточного количества боеприпасов.

«Если так будет продолжаться ещё несколько лет, то... у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны», — сказал он.

Бойцы ВСУ также пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы.

Другой солдат ВС Украины рассказал, что украинская армия теперь находится в таких условиях, когда нужно решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления.

По словам журналиста Штеффена Шварцкопфа, украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.