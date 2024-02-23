Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов
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По словам одного из украинских военных, нет смысла идти в бой, если у ВСУ нет достаточного количества боеприпасов.
«Если так будет продолжаться ещё несколько лет, то... у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны», — сказал он.
Бойцы ВСУ также пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы.
Другой солдат ВС Украины рассказал, что украинская армия теперь находится в таких условиях, когда нужно решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления.
По словам журналиста Штеффена Шварцкопфа, украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.