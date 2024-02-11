Авиаударами, огнём артиллерии и ракетными залпами: российские войска поразили в зоне СВО пункт управления и склад ВСУ

Российские войска ударами авиации, беспилотниками, а также огнём артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения и пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ. Также в течение суток в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях средства ПВО сбили 30 украинских БПЛА. Наряду с этим подразделения группировок войск ВС РФ отразили в общей сложности 19 атак бригад ВСУ.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пункту управления одной из бригад ВСУ и по складу авиационных средств поражения. Это следует из данных сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах», — говорится в сообщении.

При этом средствами ПВО сбито 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, в Харьковской и Херсонской областях.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что с 4 по 10 февраля ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, осуществлявшие производство и ремонт самолётов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также снарядов к РСЗО. Также наносилось огневое поражение пунктам дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 6030 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30, 32, 43 и 44-й механизированных бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка (Харьковская область). Противник потерял до 210 военнослужащих и три автомобиля.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённого пункта Дзержинское (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Вблизи населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ДНР) отражено две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии отразили атаку 117-й механизированной бригады возле населённого пункта Новопокровка (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое, Работино (Запорожская область), Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка (Херсонская область). Противник потерял до 50 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ неподалёку от населённых пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка (ДНР) и отразили 11 атак формирований 24-й и 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка (ДНР). Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

Ранее стало известно, что тульские десантники водрузили флаг России в населённом пункте Весёлое, который был освобождён российскими войсками 18 января. По словам командира подразделения, триколор установили возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне в честь дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом.