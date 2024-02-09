На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» поразили около 140 выявленных целей ВСУ

Подразделения группировки «Центр» за сутки поразили около 140 целей украинских войск, в том числе районы скопления живой силы, техники, огневых средств, четыре опорных пункта и около 50 артиллерийских позиций. В то же время бойцами группировки «Восток» уничтожены два пункта временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиации, а также пресечены пять попыток противника провести ротацию на передовых позициях. средствами ПВО и РЭБ группировки «Юг» сбиты 36 украинских беспилотников. Военнослужащие Западной группировки войск отразили пять контратак бригад ВСУ и овладели двумя опорными пунктами противника.

В течение суток подразделения группировки «Центр» поразили около 140 выявленных целей ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Из них более 80 районов скопления живой силы, техники, огневых средств, четыре опорных пункта и около 50 артиллерийских позиций», — добавил он.

Кроме того, средствами ПВО сбиты два украинских БПЛА в районе н. п. Кременная (ЛНР).

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что ударами бомбардировочной авиации, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами на Южно-Донецком направлении поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Угледара, Водяного, Урожайного и Старомайорского.

По его словам, уничтожены два пункта временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиации.

«В течение суток пресечены пять попыток противника провести ротацию на передовых позициях в районе Новодонецкого, Старомайорского и Равнополя», — добавил он.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что средствами ПВО и РЭБ сбиты 36 украинских беспилотников возле Новомихайловки и Николаевки (ДНР).

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К тому же на Донецком направлении экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника.

«После получения боевой задачи в составе смешанной тактической группы был произведен взлёт, выход в район цели на Северо-Донецком тактическом направлении с последующим её подавлением и уничтожением. Противник в крайнее время перестал подтаскивать тяжёлую технику, броню к линии боевого соприкосновения. Цели были уничтожены привычным нашим манёвром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены» — заявил командир экипажа Ка-52М с позывным Самара.

Помимо этого, в Минобороны РФ сообщили, что расчёты 82-мм миномётов «Василёк» группировки войск «Восток» проходят полный курс боевой и тактической подготовки, отрабатывают боевое слаживание в различных ситуациях на одном из полигонов в тыловом районе ДНР.

Старший наводчик с позывным Большой рассказал об особенностях работы с 82-миллиметровым миномётом «Василёк».

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«Он скорострельный, можно стрелять одиночными, так и четырьмя снарядами одновременно. Его скорострельность 100-120 мин в минуту. Попадает в квадрат 5 на 5 метров. Это отличный результат. Им хорошо подавлять пехоту противника и легкобронированную технику. Моя задача — навестись и точно выстрелить», — пояснил он.

Наряду с этим старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал, что на Купянском направлении мотострелковые подразделения вместе с артиллерией отразили пять контратак 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман, н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

При этом российские военнослужащие улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчёты самоходных пушек 2С7 под командованием командиров орудий старшего сержанта Павла Поленина и сержанта Геннадия Бущнёва уничтожили 155-мм гаубицу M777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районах населённых пунктов Колодезень и Ивановка», — добавил он.

Также в Минобороны РФ рассказали, как на этом направлении расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» в ходе боевого дежурства уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ.

«Цели разнообразные, такие как беспилотники различного типа, начиная от производимых Украиной: «Фурия», «Лелека-100», которые чаще всего попадаются, бывают также иностранного (западного) производства беспилотники, — пояснил начальник расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным Тринадцатый.