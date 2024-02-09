RT в Telegram
Подпишись

Боец: около 70% солдат ВСУ под Донецком ликвидируют налётами российских БПЛА

Короткая ссылка
Около 70% военнослужащих Вооружённых сил Украины под Донецком погибают в результате налётов российских беспилотных летательных аппаратов, рассказал боец ВС России с позывным Лего.
Боец: около 70% солдат ВСУ под Донецком ликвидируют налётами российских БПЛА
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, ежедневно совершается не менее 30 налётов на позиции ВСУ.

«Большая часть солдат ВСУ — порядка 70% — погибают либо под завалами, либо от взрывов, либо подрываются на минах при попытке выбраться из разбитых окопов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» группировки войск «Запад» уничтожили долговременные укрытия ВСУ на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить