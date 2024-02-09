Боец: около 70% солдат ВСУ под Донецком ликвидируют налётами российских БПЛА

Около 70% военнослужащих Вооружённых сил Украины под Донецком погибают в результате налётов российских беспилотных летательных аппаратов, рассказал боец ВС России с позывным Лего.

Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, ежедневно совершается не менее 30 налётов на позиции ВСУ.

«Большая часть солдат ВСУ — порядка 70% — погибают либо под завалами, либо от взрывов, либо подрываются на минах при попытке выбраться из разбитых окопов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» группировки войск «Запад» уничтожили долговременные укрытия ВСУ на Купянском направлении.