Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

globallookpress.com

© Spc. Trevares Johnson

Об этом информирует РИА Новости. По словам Марочко, установки размещаются украинскими войсками среди гражданских объектов. Ранее Марочко рассказал, что ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей.