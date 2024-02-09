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Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении
  • globallookpress.com
  • © Spc. Trevares Johnson

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Марочко, установки размещаются украинскими войсками среди гражданских объектов.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей.

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