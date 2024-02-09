Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.
- globallookpress.com
- © Spc. Trevares Johnson
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Марочко, установки размещаются украинскими войсками среди гражданских объектов.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей.
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