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Марочко: ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей

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ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.

Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, временное снижение использования ВСУ западной бронетехники зафиксировано на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

«Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колёсной, так и гусеничной техники эффективно использовать её в боевых действиях», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее ВС России поразили объекты ВПК Украины.

Также сообщалось, что экипаж 2С7М «Малка» уничтожил самоходку Krab ВСУ.

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