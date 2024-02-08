Марочко: ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей

ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.

Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, временное снижение использования ВСУ западной бронетехники зафиксировано на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

«Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колёсной, так и гусеничной техники эффективно использовать её в боевых действиях», — цитирует Марочко РИА Новости.

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