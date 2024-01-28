«Противник был вынужден отойти»: в ВС РФ заявили об отражении двух атак и трёх контратак ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие российской группировки «Запад» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Как заявили в пресс-центре объединения, противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях. Артиллеристы группировки «Центр» за сутки поразили 140 целей противника, в том числе четыре опорных пункта.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении в общей сложности отражены пять атак и контратак штурмовых групп ВСУ.

«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов. Все атаки к контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — сказал он.

Кроме того, расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области.

Как уточнили в МО, стрельба велась на дальностях более 4,5 км с использованием программных систем топогеодезической привязки.

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«Корректирование огня осуществили специалисты беспилотной авиации. Все намеченные цели были успешно поражены», — говорится в сообщении.

Наряду с этим на Купянском направлении артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ, применив высокоточный боеприпас «Краснополь».

«Стрельба велась из самоходной гаубицы «Мста-С» на дальности до 19 км по укрытой цели. Наведение управляемого снаряда осуществляли специалисты беспилотной авиации Западной группировки войск. Благодаря им удалось уничтожить объект противника с первого выстрела», — заявили в МО.

Кроме того, на Купянском направлении экипаж Ка-52 ВКС России нанёс удар по взводному опорному пункту ВСУ. Отмечается, что лётчики, используя рельеф местности, на предельно малой высоте приблизились к цели и совершили пуски ракет.

По оценкам МО РФ, на Купянском направлении противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

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Наряду с этим бойцы группировки поразили живую силу и технику ВСУ в районе Макаровки. По оценкам российской стороны, украинские войска потеряли в этом секторе до 115 военнослужащих, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что благодаря слаженным действиям мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии и авиации были отражены две атаки штурмовых групп 44-го стрелкового батальона и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Торского и Червонодибровского участков.

Артиллеристы группировки «Центр» также поразили в общей сложности 140 целей противника, среди которых пять районов сосредоточения живой силы, четыре опорных пункта на линии соприкосновения в районах Кировска и Серебрянского лесничества.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 80 артиллерийских подразделений ВСУ.

По оценкам пресс-центра группировки, за сутки противник потерял на этом направлении до 100 военнослужащих, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20.