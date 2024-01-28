ВС России отбросили на юг и на запад штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные отразили на Купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ у Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР.

Об этом информирует ТАСС. «Все атаки к контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в Южном и Западном направлениях», — говорится в сообщении. Ранее десантники ВС России сбили три беспилотника «Баба Яга» на Херсонском направлении.