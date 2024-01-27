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Военкор RT показал уникальный подземный госпиталь спецназа «Ахмат» в зоне СВО

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Военкор RT Александр Симонов показал уникальный подземный госпиталь спецназа «Ахмат», развёрнутый в непосредственной близости от передовой на Артёмовском направлении.
Военкор RT показал уникальный подземный госпиталь спецназа «Ахмат» в зоне СВО
  • РИА Новости

«Ребята не остаются в беде, мы сразу их привозим и стабилизируем. Когда штурмовое подразделение ощущает за своей спиной квалифицированную медицину, люди по-другому идут в бой», — рассказывает начмед с позывным Буля.

Этот госпиталь — первый и самый важный этап медицинской эвакуации, он оборудован всем необходимым, чтобы стабилизировать бойцов после любых ранений и отправить их в тыл для дальнейшего лечения.

Если тяжесть ранения не позволяет транспортировку, операции могут проводить прямо под землёй.

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