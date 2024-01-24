Подразделения Южной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ и радиолокационную станцию ЗРК С-300. А средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

В зоне проведения специальной военной операции уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У». Уничтожен также 51 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

В июне 2023 года Эммануэль Макрон отчитался, что ЗРК SAMP-T доставлен на Украину и готов к эксплуатации.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). При этом нанесено поражение живой силе противника возле н. п. Берестовое и Ивановка (Харьковская область).

Противник потерял до 175 военнослужащих, а также два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Ямполовка (ДНР) и нанесли поражение живой силе противника недалеко от н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили до 260 военнослужащих, а также два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

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На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Шумы (ДНР). Возле н. п. Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили до 220 военнослужащих, а также три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле н. п. Новомихайловка (ДНР). Потери противника составили до 105 военнослужащих, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины вблизи н. п. Работино, Степовое и Нестерянка (Запорожская область). Противник потерял до 50 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии Украины, 121, 123, 126-й бригад теробороны в районах н. п. Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка (Херсонская область) уничтожены до 60 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей и зенитная установка ЗУ-23.