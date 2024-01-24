RT в Telegram
Подпишись

ВС России отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ в районе населённого пункта Шумы в ДНР.

Кроме того, как сообщили в Минобороны России, войска нанесли поражение живой силе противника в районе населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.

«Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.

Также стало известно, что российские системы ПВО за сутки сбили 51 украинский беспилотник, снаряды РСЗО HIMARS и две ракеты «Точка-У».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить