Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ в районе населённого пункта Шумы в ДНР.

Кроме того, как сообщили в Минобороны России, войска нанесли поражение живой силе противника в районе населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.

«Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.

Также стало известно, что российские системы ПВО за сутки сбили 51 украинский беспилотник, снаряды РСЗО HIMARS и две ракеты «Точка-У».