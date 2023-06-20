Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Макрон: франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации.

Об этом пишет РИА Новости.

«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии. — RT) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещён на Украине и готов к эксплуатации», — заявил он.

12 июня Макрон сообщил, что Франция наращивает поставки боеприпасов и бронетехники Украине.

19 июня в Минобороны России заявили, что российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить