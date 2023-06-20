Макрон: франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации
Об этом пишет РИА Новости.
«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии. — RT) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещён на Украине и готов к эксплуатации», — заявил он.
12 июня Макрон сообщил, что Франция наращивает поставки боеприпасов и бронетехники Украине.
19 июня в Минобороны России заявили, что российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC украинской армии.