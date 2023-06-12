Макрон: Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву

Франция наращивает поставки боеприпасов и бронетехники Украине.

Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Мы увеличили поставки вооружений, боеприпасов, бронемашин, а также усилили логистическую поддержку. Мы также продолжим это делать в ближайшие дни и недели», — цитирует его ТАСС.

Макрон отметил, что Париж намерен оказывать помощь в восстановлении ранее поставленной техники.

Ранее Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.