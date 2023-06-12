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Макрон: Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву

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Франция наращивает поставки боеприпасов и бронетехники Украине.
Макрон: Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву
  • AP

Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Мы увеличили поставки вооружений, боеприпасов, бронемашин, а также усилили логистическую поддержку. Мы также продолжим это делать в ближайшие дни и недели», — цитирует его ТАСС.

Макрон отметил, что Париж намерен оказывать помощь в восстановлении ранее поставленной техники.

Ранее Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.

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