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Французский активист Моро: гаубицы CAESAR не подходят для украинского конфликта

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Французский активист Ксавье Моро заявил, что поставленные Киеву самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам активиста, САУ CAESAR быстро выйдут из строя и их невозможно ремонтировать.

Также он отметил, что данные установки в основном использовали там, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая.

«Моро назвал CAESAR хорошим оружием, но заметил, что их не нужно использовать в таких условиях, как в Донбассе», — говорится в сообщении.

Ранее Моро назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине.

Также, по его мнению, британское вооружение не принесёт победу ВСУ, оно лишь затянет конфликт.

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