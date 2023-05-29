Французский активист Моро: гаубицы CAESAR не подходят для украинского конфликта
Об этом информирует РИА Новости.
По словам активиста, САУ CAESAR быстро выйдут из строя и их невозможно ремонтировать.
Также он отметил, что данные установки в основном использовали там, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая.
«Моро назвал CAESAR хорошим оружием, но заметил, что их не нужно использовать в таких условиях, как в Донбассе», — говорится в сообщении.
Ранее Моро назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине.
Также, по его мнению, британское вооружение не принесёт победу ВСУ, оно лишь затянет конфликт.