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Французский активист Моро назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине

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Французский активист Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, заявил что относится к поставкам Францией оружия Украине как к преступлению против населения, традиций и истории.

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда я здесь, например в Горловке, я вижу ранения детей, и у кого уже погибли родители, я, конечно, чувствую как отец», — сказал Моро.

При этом он отметил, что поставщики оружия прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция может начать обучение украинских военных лётчиков «уже сейчас».

Также поступала информация, что Париж оснастит несколько батальонов ВСУ колёсными танками AMX-10RC.

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