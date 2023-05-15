Политолог Моро: британское вооружение не принесёт победу ВСУ, оно лишь затянет конфликт
- AP
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Новые виды вооружения не позволят Киеву победить в конфликте или даже успешно провести столь ожидаемое весеннее наступление», — подчеркнул собеседник агентства.
По мнению Моро, поставки британского оружия приведут к тому, что конфликт продлится ещё несколько месяцев.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.
В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.