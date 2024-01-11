В ночь на 11 января: средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над тремя регионами России

Над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей в ночь на 11 января было сбито четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Как заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, на окраине Калуги повреждено техническое сооружение насосной станции. Наряду с этим губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона.

В ночные часы 11 января киевский режим предпринял ряд попыток совершить террористические атаки на объекты на территории РФ посредством БПЛА самолётного типа.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, дежурными средствами было сбито четыре украинских беспилотника над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, два БПЛА украинских войск было перехвачено над территорией Каменского района. По его словам, в результате падения обломков никто не пострадал.

В свою очередь, Министерство по региональной безопасности Тульской области отметило, что в этом регионе беспилотник был сбит вдали от населённых пунктов.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб», — говорится в сообщении.

Наряду с этим губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что взрыв беспилотника произошёл над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.

«В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — заметил он.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале рассказал, что ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания нет.

Также на russian.rt.com Перехвачены и уничтожены: средства ПВО сбили девять украинских БПЛА над Орловской, Курской и Брянской областями

Накануне днём было перехвачено два дрона ВСУ над Саратовской и Воронежской областями.

В последний раз войска киевского режима предпринимали попытку массированной атаки при помощи беспилотников самолётного типа днём 9 января.

Тогда в период с 15:00 до 16:30 мск над территориями Орловской, Курской и Брянской областей в общей сложности было сбито девять украинских БПЛА. В результате падения двух беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека.

«Никакой внятной реакции на теракт в Белгороде так и не поступило»

Вечером 10 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя в ходе выступления констатировал отсутствие внятной реакции со стороны стран Запада и международных организаций на теракт в Белгороде.

Также по теме Что известно о ситуации в Белгороде после массированного обстрела города со стороны ВСУ 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire...

«30 декабря киевский режим, подстрекаемый британскими и американскими консультантами, в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня жилые кварталы российского города Белгорода. Основной удар пришёлся на рождественскую ярмарку, где находились родители с детьми. В результате погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 человек. Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян. Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления», — сказал он.

При этом российский дипломат отметил, что МИД Франции назвал террористические атаки Киева на Белгород реализацией права на самооборону.

«Прискорбно, что французская дипломатия вслед за англосаксонской настолько деградировала. Понимаете ли вы, что таким образом вы несёте ответственность за эти преступления?» — заметил Небензя.

Также он обратил внимание, что делегация Чехии побоялась появиться на прошедшем 30 декабря заседании СБ ООН, пытаясь уйти от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде. Напомним, что при обстреле города украинские боевики использовали реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных граждан куда сложнее, чем прятаться за спинами «старших товарищей» по НАТО. Не лучше «цивилизованных демократий» ведут себя и международные организации, которые стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева. Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны Секретариата ООН так и не поступило», — заключил постпред РФ при организации.