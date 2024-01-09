Перехвачены и уничтожены: средства ПВО сбили девять украинских БПЛА над Орловской, Курской и Брянской областями

Дежурные средства ПВО сбили над территориями Орловской, Курской и Брянской областей девять украинских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа в период с 15:00 до 16:30 мск.

Днём 9 января российские средства ПВО предотвратили несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки при помощи беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 15:00 до 16:30 мск над территориями Орловской, Курской и Брянской областей в общей сложности дежурными средствами ПВО было сбито девять украинских БПЛА.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, два украинских беспилотника упали на территории объекта топливно-энергетического комплекса. Возгорание на месте ЧП оперативно локализовали. Ещё один беспилотник упал в районе посёлка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект.

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествий работают экстренные службы», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом мэр Орла Юрий Парахин добавил, что после падения одного из БПЛА оказался повреждён многоэтажный дом, в нём взрывной волной были выбиты стёкла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области.

Для ликвидации последствий в администрации Орла создана комиссия по ЧС. Жителям, дома получившего повреждения, при необходимости предложат разместиться на ПВР, отметили власти города.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт указал, что один из беспилотников был сбит над Курчатовским районом, где расположена Курская атомная станция.

По данным Федерального медико-биологического агентства, украинский БПЛА упал не на территории города.

«Радиационный фон в норме, без превышений», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Между тем в регионе после обстрела украинскими боевиками села Горналь Суджанского района погибла женщина. Также было повреждено два дома.

В Брянской области при падении беспилотника не было зафиксировано пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Атаки на Белгородскую область

Все новогодние каникулы под огнём со стороны украинских боевиков находилась Белгородская область.

30 декабря войска киевского режима ударили по Белгороду ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В результате погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

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2 января над Белгородской областью было сбито две ракеты ОТРК «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ольха». 3 января средства ПВО уничтожили 12 ракет: шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

В ночь на 5 января на подлёте к Белгороду было сбито десять воздушных целей.

6 января ВСУ выпустили по региону более 120 снарядов из артиллерии, гранатомётов и миномётов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.

7 января украинская армия обстреляла семь районов Белгородской области более чем 100 снарядами, в том числе четырьмя взрывными устройствами с дронов.

8 января над Белгородом было сбито десять воздушных целей, в результате чего были повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод. Кроме того, ещё 24 прилёта зафиксировано в Валуйском и Шебекинском городских округах.

При этом в Белгородском районе три человека пострадали после атаки ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, госпитализированы женщина с осколочными ранениями спины, мужчина с осколочным ранением груди, спины и предплечья и ещё один мужчина с осколочным ранением груди. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.