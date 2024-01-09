Упавший в Орле украинский беспилотник повредил многоквартирный дом
- globallookpress.com
Как отметил градоначальник в личном Telegram-канале, на месте происшествия работают оперативные службы силового блока города и области.
«В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами», — написал Парахин.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили и перехватили беспилотники ВСУ в Курской и Орловской областях.