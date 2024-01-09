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Упавший в Орле украинский беспилотник повредил многоквартирный дом

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Взрыв, вызванный падением украинского беспилотного летательного аппарата, повредил многоэтажный жилой дом в Орле. По словам мэра города Юрия Парахина, ударной волной повредило остекление здания.
Упавший в Орле украинский беспилотник повредил многоквартирный дом
  • globallookpress.com

Как отметил градоначальник в личном Telegram-канале, на месте происшествия работают оперативные службы силового блока города и области.

«В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами», — написал Парахин.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили и перехватили беспилотники ВСУ в Курской и Орловской областях.

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