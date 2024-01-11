Украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области

Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — сообщил он.

На месте происшествия работают оперативные службы, губернатор взял ситуацию на личный контроль.

Ранее силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

В Калуге над техническим сооружением насосной станции произошёл взрыв БПЛА.