Украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области
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«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — сообщил он.
На месте происшествия работают оперативные службы, губернатор взял ситуацию на личный контроль.
Ранее силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
В Калуге над техническим сооружением насосной станции произошёл взрыв БПЛА.