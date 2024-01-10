В течение суток: российские войска поразили склад боеприпасов и два цеха сборки БПЛА ВСУ

Ударами ракетных войск, беспилотников и огнём артиллерии ВС РФ поражены два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны России. При этом подразделения российских войск в течение прошедших суток уничтожили в зоне СВО две БМП Bradley, три боевые бронемашины «Козак» и две артиллерийские системы М777 производства США.

В течение прошедших суток ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники Вооружённых сил РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов. Это следует из сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

Также было нанесено огневое поражение по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 121 районе.

В свою очередь, средствами противовоздушной обороны перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также было уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Синьковка (Харьковская область).

Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22, 23, 24, 28, 42, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины «Козак», а также 15 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад артиллерийских боеприпасов.

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На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Новомихайловка (ДНР). К тому же нанесено поражение живой силе противника в районе н. п. Парасковиевка (ДНР).

ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины возле н. п. Работино (Запорожская область).

К тому же нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка (Запорожская область). Потери противника составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра вблизи н. п. Тягинка и Республиканец (Херсонская область). Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.