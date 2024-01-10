RT опубликовал видео работы российских бойцов на Артёмовском направлении

RT опубликовал видео одного из эпизодов ежедневной работы российских бойцов из ОДШБр «Ветераны» на Артёмовском направлении.

На кадрах видно, как бойцы ведут стрелковый бой, применяя огнестрельное оружие, а также РПГ. Ранее военный корреспондент RT Александр Яремчук опубликовал видео уничтожения техники и позиций ВСУ в районе Берестового.