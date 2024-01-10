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RT опубликовал видео работы российских бойцов на Артёмовском направлении

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RT опубликовал видео одного из эпизодов ежедневной работы российских бойцов из ОДШБр «Ветераны» на Артёмовском направлении.

На кадрах видно, как бойцы ведут стрелковый бой, применяя огнестрельное оружие, а также РПГ.

Ранее военный корреспондент RT Александр Яремчук опубликовал видео уничтожения техники и позиций ВСУ в районе Берестового.

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