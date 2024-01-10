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Пленный солдат ВСУ: Зеленскому перестали доверять и военные, и гражданские

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Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что гражданское население Украины, как и военнослужащие, всё меньше доверяет Владимиру Зеленскому.
Пленный солдат ВСУ: Зеленскому перестали доверять и военные, и гражданские
  • Gettyimages.ru

По его словам, раньше люди были рады Зеленскому, однако при осложнении экономической и политической обстановки отношение изменилось.

Калиниченко поделился, что после того, как развернулся конфликт с Россией, многие начали вспоминать экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Уже такие разговоры, и давно они уже ходят — такие разговоры, что вот при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо», — цитирует военнопленного РИА Новости.

Ранее опрос показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%.

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