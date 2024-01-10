Пленный солдат ВСУ: Зеленскому перестали доверять и военные, и гражданские
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По его словам, раньше люди были рады Зеленскому, однако при осложнении экономической и политической обстановки отношение изменилось.
Калиниченко поделился, что после того, как развернулся конфликт с Россией, многие начали вспоминать экс-президента Украины Виктора Януковича.
«Уже такие разговоры, и давно они уже ходят — такие разговоры, что вот при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо», — цитирует военнопленного РИА Новости.
Ранее опрос показал снижение рейтинга доверия украинцев Зеленскому на 20%.