Удары по скоплениям живой силы и техники: ВС РФ нанесли огневое поражение 12 бригадам ВСУ

ВС России ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Общие потери противника составили до 595 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов 125-й бригады теробороны и 31-й механизированной бригады ВСУ, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Вооружённые силы РФ ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли огневое поражение личному составу и технике 12 бригад ВСУ. Это следует из данных сводки Минобороны России о ситуации в зоне СВО.

Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и Песчаного (Харьковская область).

Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. При этом возле н. п. Весёлое (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины вблизи н. п. Торское (ДНР), Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожены до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны неподалёку от Антоновки, Богдановки и Клещеевки (ДНР).

Потери противника составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Приютного (Запорожская область). Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Возле Красноармейска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины вблизи н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и сбито шесть украинских БПЛА.

Потери ВСУ за 2023 год

9 января состоялось первое в 2024 году тематическое селекторное совещание руководящего состава Вооружённых сил РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе вступительного слова сообщил, что ВСУ за прошедший год потеряли более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ... Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, Россия продолжит последовательно достигать цели специальной военной операции.

При этом министр констатировал, что киевский режим с подачи западных кураторов продолжает «гнать на убой» своих солдат, изыскивая любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Однако, как подчеркнул глава Минобороны РФ, это не приведёт к изменению ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт.

«Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счёт жизней украинцев», — добавил министр обороны РФ.