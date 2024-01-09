ВС России уничтожили склад боеприпасов теробороны Украины в Харьковской области
Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны Украины в Харьковской области.
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что склад уничтожен в районе населённого пункта Весёлое.
Также сообщается, что потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 240 военнослужащих.
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