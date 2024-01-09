ВС России уничтожили склад боеприпасов теробороны Украины в Харьковской области

Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны Украины в Харьковской области.

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что склад уничтожен в районе населённого пункта Весёлое.

Также сообщается, что потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 240 военнослужащих.