Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили десять снарядов реактивной системы залпового огня Vampire Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства», — говорится в сводке.

Кроме того, российские силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Ранее российские средства ПВО отразили попытку атаки ВСУ на Белгородскую область с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.