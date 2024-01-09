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Минобороны России: средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО Vampire ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили десять снарядов реактивной системы залпового огня Vampire Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства», — говорится в сводке.

Кроме того, российские силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Ранее российские средства ПВО отразили попытку атаки ВСУ на Белгородскую область с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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