Минобороны России: средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО Vampire ВСУ
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства», — говорится в сводке.
Кроме того, российские силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.
Ранее российские средства ПВО отразили попытку атаки ВСУ на Белгородскую область с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.