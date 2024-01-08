Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, усиленных бронетехникой, на направлении Терны — Житловка. Также отражены две контратаки бригад украинских войск возле озера Лиман, заявили в пресс-центре группировки. Отмечается, что противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. В результате были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две БМП CV-90 (Швеция) и бронетранспортёр M113 (США).

Две контратаки украинских войск были отражены подразделениями группировки войск «Запад» в районе озера Лиман, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении», — сказал он.

К тому же мотострелки общевойсковой армии при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп, усиленных бронетехникой, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на направлении Терны — Житловка.

По его словам, потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и бронетранспортёр M113 американского производства. Кроме того, расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два разведывательных БПЛА «Фурия».

Также в Минобороны РФ сообщили, что миномётчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на передовые позиции

«Понадобилось минимальное время для выполнения поставленной задачи. Уходить с огневой позиции нужно также максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар», — сказал командир расчёта «кочующего» миномёта Иван.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Также были пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп украинских войск.

Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили, что расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» применяют тактику огневого налёта для нанесения максимального урона живой силе и огневым средствам ВСУ, находящимся на линии боевого соприкосновения вблизи границы ДНР с Запорожской областью.

Боевая работа расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация»

«Юг»

На Донецком направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Богдановки, Артёмовска, Курдюмовки и Клещеевки (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Противник понёс значительные потери… Уничтожены два пикапа, антенна спутниковой связи, два опорных пункта и шесть блиндажей», — заявил он.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено четыре миномёта 120-го калибра. Средства ПВО и РЭБ сбили восемь украинских БПЛА.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что подразделения БПЛА в составе разведгрупп группировки войск «Юг» применили квадрокоптеры для уничтожения живой силы противника и обезвреживания растяжек и СВУ.

«После запуска ударного квадрокоптера с прикреплёнными к сбросам боеприпасами, оператор БПЛА подлетел к позиции противника и определил цель для поражения. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа, попадание в противника и его уничтожение», — говорится в сообщении.

«Центр»

На Краснолиманском направлении экипажи штурмовой авиации нанесли серию ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск, заявил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто около 30 огневых средств националистов в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

Кроме того, боевые расчёты ЗРК «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили два украинских беспилотника.

Как указали в Минобороны РФ, экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении. Были применены неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.