RT в Telegram
Подпишись

Пушилин назвал ложью слова Зеленского об отсутствии серьёзных побед у России

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что утверждения Владимира Зеленского о якобы отсутствии серьёзных побед Вооружённых сил России на фронте являются ложью.

Об этом Пушилин сказал в интервью РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью журналу The Economist заявил, что Россия «не смогла взять ни одного крупного города в 2023 году».

«Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь — откровенную ложь», — отметил глава ДНР.

Пушилин напомнил об освобождённых Артёмовске и Соледаре, в котором удалось решить много поставленных задач.

Ранее обозреватель The Telegraph Роберт Кларк выразил мнение, что Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить