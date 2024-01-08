Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что утверждения Владимира Зеленского о якобы отсутствии серьёзных побед Вооружённых сил России на фронте являются ложью.

Об этом Пушилин сказал в интервью РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью журналу The Economist заявил, что Россия «не смогла взять ни одного крупного города в 2023 году».

«Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь — откровенную ложь», — отметил глава ДНР.

Пушилин напомнил об освобождённых Артёмовске и Соледаре, в котором удалось решить много поставленных задач.

Ранее обозреватель The Telegraph Роберт Кларк выразил мнение, что Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России.