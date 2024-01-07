На Купянском направлении: российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ за сутки

Российские военнослужащие из группировки «Запад» во взаимодействии с артиллерией и авиацией за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны России. Наряду с этим ВС РФ нанесли удары по позициям бригад украинской теробороны в этом же секторе. Противник потерял на этом направлении более 50 военнослужащих.

На Купянском направлении спецоперации подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Об этом заявили в Минобороны России.

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Наряду с этим поражена живая сила 103-й и 105-й бригад теробороны в районах Кисловки и Мелового (Харьковская область). В результате уничтожены свыше 50 человек личного состава ВСУ, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» поразили скопления живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

По оценкам российской стороны, противник потерял до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией поразили живую силу и технику 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22, 24, 28, 42, 67, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Богдановки, Артёмовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР).

Общие потери противника на этом направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

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На Южно-Донецком направлении благодаря грамотным действиям подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поражены подразделения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Старомайорское, Угледар (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Противник потерял в этом секторе до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены три САУ Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу 3-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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На Херсонском направлении подразделения группировки Днепр» поразили живую силу и технику 35-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах н. п. Ильинка (Днепропетровская область), Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое (Херсонская область). Противник потерял более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС РФ поразили склад боеприпасов в районе н. п. Коблево (Николаевская область), 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 117 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолёта Воздушных сил Украины: Су-25 в районе Днепропетровска и Су-27 в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

Кроме того, перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», уничтожено 38 украинских беспилотников.