Подразделения Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Как сообщили в Министерстве обороны, потери противника составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

В оборонном ведомстве добавили, что на указанном направлении российская армия также уничтожила четыре бронированные машины ВСУ и 20 автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ», — указывается в сводке Минобороны.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО, а также шесть ракет «Нептун».