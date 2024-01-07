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МО России: ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих на Донецком направлении

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Подразделения Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Как сообщили в Министерстве обороны, потери противника составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными.
МО России: ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих на Донецком направлении
  • AP

В оборонном ведомстве добавили, что на указанном направлении российская армия также уничтожила четыре бронированные машины ВСУ и 20 автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ», — указывается в сводке Минобороны.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО, а также шесть ракет «Нептун».

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