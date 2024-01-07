МО России: ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих на Донецком направлении
- AP
В оборонном ведомстве добавили, что на указанном направлении российская армия также уничтожила четыре бронированные машины ВСУ и 20 автомобилей.
«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ», — указывается в сводке Минобороны.
Ранее сообщалось, что средства ПВО России за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО, а также шесть ракет «Нептун».