Российские военнослужащие из группировки «Запад» при поддержке артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Как заявили в Минобороны России, бойцы группировки также нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ. Противник потерял в этом секторе более 80 военнослужащих. Кроме того, за сутки силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 и перехватили четыре управляемые ракеты.

На Купянском направлении спецоперации бойцы группировки «Запад» при поддержке артиллерии за сутки отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ в районах н. п. Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное (Харьковская область). В результате противник потерял более 80 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии поразили скопления бойцов и техники ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли в этом секторе до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика».

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На Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Юг» и огню артиллерии отражены две контратаки противника в районе Георгиевки. Наряду с этим поражены подразделения 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки (ДНР).

В общей сложности противник потерял на данном направлении свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили формирования 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

Сообщается, что ВСУ потеряли более 90 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Запорожском направлении благодаря умелым действиям подразделений ВС РФ, ударам оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены живая сила и техника 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Работино и Малая Токмачка (Запорожская область).

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Противник потерял на данном направлении до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате действий группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, танк, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также склад боеприпасов ВСУ в районе н. п. Ингулец (Херсонская область).

Ракетные войска, артиллерия, авиация и ударные беспилотники за сутки поразили ряд объектов ВСУ. Так, удар был нанесён по пункту управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе н. п. Красноармейск (ДНР). Также поражены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 138 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Тягинки (Херсонская область).

За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, уничтожены 29 украинских беспилотников.