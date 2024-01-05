«Враг окапывается, но нам удаётся его поразить»: в ВС РФ заявили об отходе ВСУ на Артёмовском направлении

Военнослужащие из группировки «Юг» заявили, что подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Артёмовском направлении. Как рассказали РИА Новости военные, при отходе ВСУ окапываются, но ВС РФ всё равно удаётся поразить противника. Наряду с этим в Минобороны РФ рассказали об ударах авиации и артиллерии по опорным пунктам и скоплениям украинских военнослужащих.

Командир группы спецназа ВС России группировки войск «Юг» с позывным «Дон» рассказал РИА Новости, что подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на Артёмовском направлении.

«Последние изменения за две недели, раньше если мы летали на 2—3 км, то сейчас противник отошёл вглубь своей обороны, мы летаем уже на 3—4 км, при отходе враг окапывается, но нам его всё равно удаётся поразить», — передаёт слова военного РИА Новости.

Наряду с этим в пресс-службе МО заявили о работе авиации и артиллерии в зоне СВО. Из одного из сообщений ведомства следует, что артиллеристы группировки войск «Юг» поразили живую силу и технику противника на одном из участков. Сообщается, что замаскированные позиции ВСУ и места скопления техники были раскрыты при помощи разведывательных БПЛА.

Как уточнили в ведомстве, расчёты РСЗО «Град» получили координаты расположения противника, навели установку на цель и залпом реактивных снарядов уничтожили позиции ВСУ, после чего машина выдвинулась в укрытие для перезарядки.

Расчёты гаубицы Д-20 и САУ «Мста-С» между тем поразили место стоянки бронированной и автомобильной техники.

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Кроме того, расчёты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» костромских десантников обнаружили и уничтожили скопление пехоты противника на одном из участков зоны ответственности полка.

Координаты местонахождения противника оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение личного состава ВСУ расчётами противотанковых ракетных комплексов.

«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК «Фагот» Костромские десантники уничтожили до полутора отделения ВСУ. После завершения боевой работы расчёты ПТРК оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу, где двумя пусками ракет их ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Командир противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка уточнил, что за минувшие три недели один из расчётов батареи ПТРК «Корнет» поразил до 60 военнослужащих ВСУ, а также один пикап с боеприпасами, которые детонировали ещё на протяжении часа.

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В МО также рассказали, что на Купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили БМП-1 ВСУ на расстоянии 15 км.

По данным ведомства, боевую машину, прибывшую на опорный пункт ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия, обнаружили при помощи БПЛА «Орлан-10».

Как следует из сообщения МО, через четыре минуты после обнаружения цели один из расчётов гаубиц «Мста-Б» открыл огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Уточняется, что БМП-1 противника была уничтожена, а от начавшегося пожара сдетонировал боекомплект.

Помимо прочего, экипажи вертолётов Ка-52М в составе ударной группы нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении.

Так, лётчики по координатам авиационного наводчика уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

«Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения сухопутных войск. Применяли неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета», — приводит пресс-служба МО слова лётчика вертолёта Ка-52 с позывным «Талант».