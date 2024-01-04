Генерал ВСУ Кривонос: Украина провалила план атаки по России «миллионами дронов»

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что украинская сторона провалила план атаки по России «миллионами дронов».

Во время своего выступления он отметил, что украинский министр цифровой трансформации — «просто болтливая базарная баба».

«Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

Он также добавил, что киевские власти получили в своё распоряжение всё необходимое для создания собственного производства дронов, но в итоге ничего не сделали для появления необходимых мощностей, а лишь разворовали деньги.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.