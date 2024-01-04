Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой у ВСУ на заседании Рады

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.

Об этом сообщило издание NV.ua.

«Мне нужны люди... Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — заявил он.

Ранее бывшая внештатная помощница Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

В декабре в Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся забрать его военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.