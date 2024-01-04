RT в Telegram
Подпишись

Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой у ВСУ на заседании Рады

Короткая ссылка
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.
Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой у ВСУ на заседании Рады
  • Gettyimages.ru
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

Об этом сообщило издание NV.ua.

«Мне нужны люди... Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — заявил он.

Ранее бывшая внештатная помощница Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

В декабре в Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся забрать его военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить