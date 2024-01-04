Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой у ВСУ на заседании Рады
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Об этом сообщило издание NV.ua.
«Мне нужны люди... Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — заявил он.
Ранее бывшая внештатная помощница Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».
В декабре в Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся забрать его военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.