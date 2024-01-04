Огнём реактивной и ствольной артиллерии: в ВС РФ заявили о поражении опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении ударами бомбардировочной авиации, реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации, а также опорные пункты и места сосредоточения ВСУ, заявили в группировке «Восток». Кроме того, в секторе сорвано девять попыток противника провести ротации боевиков.

Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил, что военнослужащие объединения при поддержке артиллерии поразили скопления бойцов и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

По оценкам российской стороны, за сутки ВСУ потеряли до 40 человек и два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Наряду с этим штурмовая авиация группировки уничтожила автомобиль подвоза ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении ударами бомбардировочной авиации, реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.

Кроме того, артиллерия ВС РФ сорвала девять попыток противника провести ротации боевиков ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

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По оценкам российской стороны, противник потерял на этом направлении до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.

В пресс-службе Минобороны РФ также рассказали, что истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления противника на направлении Сватово — Кременная.

Как следует из сообщения ведомства, звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с вылетело с аэродрома базирования и нанесло бомбовый удар по указанной цели.

Как подчеркнули в МО, экипаж нанёс удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, находясь вне зоны поражения ПВО противника.

Кроме того, в МО рассказали, как расчёты 30-мм автоматических станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя» группировки «Запад» уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении.

Передвижение противника было вскрыто расчётом БПЛА. Координаты расположения ВСУ были переданы на пункт управления. Отмечается, что расчёты автоматических гранатомётов прибыли на огневую позицию в кратчайшие сроки и сорвали попытку прорыва обороны российских войск.

«Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатомётов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям», — приводит МО слова командира отделения с позывным Буря.

Возвращение российских военных из плена

Ранее в МО рассказали о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих по итогам сложного переговорного процесса.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможно благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в МО, всем освобождённым российским военнослужащим была оказана медицинская и психологическая помощь. Их доставят самолётами военно-транспортной авиации в места прохождения лечения и реабилитации.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также заявила, что 75 российских военных обменяли на пять членов бригады «Азов»*, которые летом 2022 года вернулись из Турции на Украину.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.