Военкор RT показал видео работы танков по опорнику ВСУ в районе Работина

Военкор RT Влад Андрица показал видео, на котором танки 58-й гвардейской армии уничтожают опорный пункт украинской армии в районе Работина — Новопрокоповки на Запорожском направлении.

РИА Новости

Работу корректировали операторы БПЛА из 1430-го полка. Ранее бойцы группировки войск «Запад» российских вооружённых сил уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 германского производства, поставленных на Украину Западом.