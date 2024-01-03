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Военкор RT показал видео работы танков по опорнику ВСУ в районе Работина

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Военкор RT Влад Андрица показал видео, на котором танки 58-й гвардейской армии уничтожают опорный пункт украинской армии в районе Работина — Новопрокоповки на Запорожском направлении.
Военкор RT показал видео работы танков по опорнику ВСУ в районе Работина
  • РИА Новости

Работу корректировали операторы БПЛА из 1430-го полка.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» российских вооружённых сил уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 германского производства, поставленных на Украину Западом.

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