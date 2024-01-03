Минобороны: ВС России уничтожили 310 военных ВСУ, танк и две БМП Bradley в ДНР
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки 310 военных и две БМП Bradley
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что поражение силам ВСУ нанесено в районах Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.
Украинские войска также потеряли три боевых бронированных машины, САУ «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами украинской армии в зоне специальной военной операции.