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Минобороны: ВС России уничтожили 310 военных ВСУ, танк и две БМП Bradley в ДНР

МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки 310 военных и две БМП Bradley

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Вооружённые силы России на Донецком направлении в течение суток уничтожили 310 военных ВСУ, танк и две БМП Bradley.
Минобороны: ВС России уничтожили 310 военных ВСУ, танк и две БМП Bradley в ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что поражение силам ВСУ нанесено в районах Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.

Украинские войска также потеряли три боевых бронированных машины, САУ «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами украинской армии в зоне специальной военной операции.

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