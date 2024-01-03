Удары ракетных войск: ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования «Харьковщина»

В Харькове российские военные поразили пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования «Харьковщина», сообщили в Минобороны РФ. Также поражены ангар с авиабоеприпасами, РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях. При этом в течение суток средства ПВО перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire.

В течение прошедших суток ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харькове. Это следует из данных сводки Минобороны России.

Также было нанесено огневое поражение по ангару с авиационными боеприпасами, радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.

При этом средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire.

Также уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что в Киеве и его пригородах в результате группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ОПК Украины, на которых производились ракеты, БПЛА и ремонтировалась военная техника ВСУ.

Также на russian.rt.com Производили ракеты и БПЛА: МО РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского ОПК в Киеве

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). При этом нанесено поражение живой силе ВСУ возле н. п. Ивановка и Синьковка (Харьковская область).

Уничтожены свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника неподалёку от н. п. Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Также поражены живая сила и техника ВСУ возле н. п. Новомихайловка и Урожайное (ДНР).

Потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Работино, Вербовое и Лукьяновское (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра вблизи н. п. Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка (Херсонская область).

Уничтожены более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также гаубица Д-20.