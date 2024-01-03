Минобороны: четверо бойцов ВС России двое суток сдерживали атаки ВСУ

Боец Вооружённых сил России рассказал, как они вместе с тремя товарищами на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт и отбивали атаки ВСУ в зоне специальной военной операции.

Видео с заявлением военного опубликовало Минобороны России. «Мы взяли местность, захваченную украинцами, и держали оборону этой местности вчетвером двое суток», — рассказал военный по имени Дмитрий. По его словам, украинские военные обстреливали их с помощью беспилотников, миномётов и другого оружия. По данным Минобороны, несмотря на превосходящие силы ВСУ и ураганный огонь, российские военные удержали важный опорный пункт. Ранее бойцы группировки войск «Запад» российских вооружённых сил уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 германского производства, поставленных на Украину Западом.