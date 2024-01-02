Производили ракеты и БПЛА: МО РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского ОПК в Киеве

В Киеве и его пригородах в результате группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ОПК Украины, на которых производились ракеты, БПЛА и ремонтировались военная техника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также нанесено огневое поражение по местам хранения ракет и боеприпасов, поставляемых киевскому режиму западными странами. Кроме того, в ДНР уничтожены склады с боеприпасами двух бригад ВСУ.

Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, там выполнялись заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники. Также были атакованы места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны РФ.

При этом авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные дроны поразили 112 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 137 районах.

Кроме того, возле н. п. Лысовка и Желанное (ДНР) уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ.

В свою очередь, средствами ПВО в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп 21, 60, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны (Харьковская область).

При этом нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ возле н. п. Петропавловка, Вишнёвое и Песчаное (Харьковская область).

В результате уничтожены свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Кроме того, на Сватовском направлении бойцы Западной группировки войск уничтожили бронетанковый взвод ВСУ с танками Leopard 2.

Кадры уничтожения танков Leopard 2 ВСУ

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады Нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии отражена атака противника неподалёку от н. п. Артёмовское (ДНР). Также нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

Потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны возле н. п. Новомихайловка и Старомайорское (ДНР).

Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка (Запорожская область), а также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область).

Потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия в течение суток уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также гаубица Д-30.