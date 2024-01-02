«Уничтожаются на подходе»: ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Бойцы группировки войск «Днепр» огнём из миномётов уничтожили подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра. По словам одного из российских военнослужащих, обстановка на данном участке стабильно напряжённая. На Купянском направлении танковые экипажи группировки войск «Запад» отразили атаку мобильной бронегруппы украинских войск. Кроме того, несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили из миномётов подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения ВСУ даже в новогодние праздники не оставляют попыток организовать высадку. Однако противник уничтожается уже на подходе к правому берегу благодаря слаженной работе мотострелковых и артиллерийских подразделений ВС РФ.

«Накануне было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. После получения целеуказания, расчёт 120-мм миномёта 2Б11 в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнём поразил цель», — говорится в сообщении.

Командир миномётного расчёта с позывным Князь охарактеризовал сложившуюся обстановку как стабильно напряжённую.

«Мы сражаемся, не даём им, чтобы они хотя бы на миг подумали, что они пытаются прорваться, регулярные стрельбы у нас: как только они появляются на том берегу, мы сразу же начинаем отрабатывать, чтобы не продохнуть им, и как бы сидят себе на том берегу. На этом берегу, я думаю, мы их не увидим, это 100%, так что мы за свою Родину постоим очень хорошо», — сказал он.

Боевая работа расчёта миномёта 2Б11 на Херсонском направлении

Запорожское направление

На Запорожском направлении в районе населённого пункта Вербовое артиллеристы-десантники из Анапы в ходе нанесения огневого поражения уничтожили более взвода личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Удар по противнику наносился расчётом РСЗО БМ-21 «Град», который применял 122-мм осколочно-фугасные снаряды.

«Накрывают мощным огнём огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника. Корректировка огня по целям и контроль поражения батареей производится расчётами БПЛА. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника», — говорится в сообщении.

После нанесения ударов расчёты РСЗО «Град» производят перезаряжание в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Купянское направление

На Купянском направлении танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» отразили атаку ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва на позиции мотострелковой роты. Их передвижение было вскрыто в лесном массиве.

«Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдаёт обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля», — сказал командир танка Т-72Б3 с позывным Скоробей.

Кроме того, военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на Купянском направлении беглым огнём из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинских войск.

Уничтожение замаскированных опорных пунктов и живой силы ВСУ

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» поразили опорные пункты и живую силу противника. По данным Минобороны РФ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.

Как отметил один из пилотов ударного Ка-52 с позывным Псих, при нанесении авиаудара был произведён противоракетный манёвр.

«Бортовой комплекс обороны также не подвёл и сработал вовремя. Затем вернулись в место дислокации. Все системы отработали штатно. Машина показывает себя с хорошей стороны. Враг будет повержен. Победа будет за нами», — сказал он.