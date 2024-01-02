«Уничтожаются на подходе»: ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Расчёт 120-мм миномёта точным огнём поразил цель
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Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили из миномётов подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделения ВСУ даже в новогодние праздники не оставляют попыток организовать высадку. Однако противник уничтожается уже на подходе к правому берегу благодаря слаженной работе мотострелковых и артиллерийских подразделений ВС РФ.
«Накануне было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. После получения целеуказания, расчёт 120-мм миномёта 2Б11 в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнём поразил цель», — говорится в сообщении.
Командир миномётного расчёта с позывным Князь охарактеризовал сложившуюся обстановку как стабильно напряжённую.
«Мы сражаемся, не даём им, чтобы они хотя бы на миг подумали, что они пытаются прорваться, регулярные стрельбы у нас: как только они появляются на том берегу, мы сразу же начинаем отрабатывать, чтобы не продохнуть им, и как бы сидят себе на том берегу. На этом берегу, я думаю, мы их не увидим, это 100%, так что мы за свою Родину постоим очень хорошо», — сказал он.
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Запорожское направление
На Запорожском направлении в районе населённого пункта Вербовое артиллеристы-десантники из Анапы в ходе нанесения огневого поражения уничтожили более взвода личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Удар по противнику наносился расчётом РСЗО БМ-21 «Град», который применял 122-мм осколочно-фугасные снаряды.
«Накрывают мощным огнём огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника. Корректировка огня по целям и контроль поражения батареей производится расчётами БПЛА. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника», — говорится в сообщении.
После нанесения ударов расчёты РСЗО «Град» производят перезаряжание в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
Купянское направление
На Купянском направлении танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» отразили атаку ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
Мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва на позиции мотострелковой роты. Их передвижение было вскрыто в лесном массиве.
«Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдаёт обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля», — сказал командир танка Т-72Б3 с позывным Скоробей.
Кроме того, военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на Купянском направлении беглым огнём из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинских войск.
- Уничтожение замаскированных опорных пунктов и живой силы ВСУ
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» поразили опорные пункты и живую силу противника. По данным Минобороны РФ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.
Как отметил один из пилотов ударного Ка-52 с позывным Псих, при нанесении авиаудара был произведён противоракетный манёвр.
«Бортовой комплекс обороны также не подвёл и сработал вовремя. Затем вернулись в место дислокации. Все системы отработали штатно. Машина показывает себя с хорошей стороны. Враг будет повержен. Победа будет за нами», — сказал он.
- Несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ