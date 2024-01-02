ВС России применили самый современный комплекс для подавления БПЛА
Российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс РЭБ, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, комплекс мобилен, а для его развёртывания требуется несколько минут.
Ранее вертолёты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния.
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