ВС России применили самый современный комплекс для подавления БПЛА

Российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс РЭБ, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, комплекс мобилен, а для его развёртывания требуется несколько минут.

Ранее вертолёты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния.