«Противник вынужден был отойти»: в ВС РФ заявили об отражении трёх контратак ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие из российской группировки «Запад» отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявили в пресс-центре объединения. Как отметили военнослужащие, противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях. Наряду с этим экипажи оперативно-тактической авиации группировки нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе активной обороны мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 60-й механизированных бригад в районе Синьковки.

«Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — уточнил Зыбинский.

Кроме того, экипажи оперативно-тактической авиации группировки нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад и подразделениям территориальной обороны в районах н. п. Синьковка, Песчаное и Берестовое.

Наряду с этим расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению военнослужащих и военной техники в укрытиях 67-го батальона территориальной обороны в районе Котляровки.

По оценкам МО, общие потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.

Позднее в Минобороны РФ также рассказали подробности об отражении контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, данные о перемещении вооружённых групп ВСУ были получены в ходе разведки с применением беспилотников.

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Как уточнил командир мотострелкового батальона с позывным Батый, военные вскрыли передвижение нескольких вооружённых групп ВСУ на различных удалениях друг от друга в сторону позиций ВС РФ.

По его словам, разведчики оперативно передали информацию и координаты боевиков на командный пункт российских войск.

«После чего личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника, а боевиков, находящихся на удалении, уничтожили расчёты ствольной артиллерии», — приводит слова военнослужащего пресс-служба МО.

Работа связистов

В Минобороны также показали кадры работы связистов группировки «Запад» на Купянском направлении. Как следует из сообщения ведомства, военнослужащие подразделения связи выполнили задачи по обеспечению управления войсками и передаче оперативной информации от вышестоящего штаба к подчинённым подразделениям.

В МО рассказали, что, прибыв на новое место, экипаж оперативно провёл развёртывание антенных полей и проводных линий, а также произвёл настройку необходимого оборудования для предоставления закрытых каналов связи.

Как рассказал радиотелефонист с позывным Ампер, военным поступает задача, после чего экипаж выдвигается в определённый район, взяв с собой всё необходимое.

«Приезжаем в условленный район, выбираем площадку, где более-менее ландшафт, чтобы машина не выделялась. Приступаем каждый к своим задачам», — рассказал военный.

Как подчеркнули в ведомстве, на развёртывание аппаратной расчёт тратит не более 20 минут.

БПЛА над Белгородской и Ростовской областями

В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в МО, беспилотники противника были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны.